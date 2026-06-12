世界的歌手のサラ・ブライトマンが12日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の楽曲が同局系サッカー日本代表戦中継のテーマソングとなっていることについてコメントした。司会の黒柳徹子はブライトマンの楽曲「クエスチョン・オブ・オナー」について「テレビ朝日でサッカーの日本代表を紹介する曲、テーマでもあるんですけれど、そういうことご存知でしたか」と質問した。英国出身のブライ