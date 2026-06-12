タイガースは11日（日本時間12日）、ジェームズ・アウトマン外野手（29）の獲得を発表した。アウトマンは今季、ツインズで49試合で打率・156、0本塁打、3打点と打撃成績が振るわず、今月6日（同7日）にDFA（メジャー40人枠から外す措置）となっていた。2018年のMLBドラフト7巡目（全体224位）でドジャースから指名され、22年にメジャーデビュー。ドジャースでは2年目の23年に23本塁打を放つなど覚醒の兆しを見せていたが、昨