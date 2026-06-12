高市総理はきょう（12日）日本維新の会の藤田共同代表と会談し、衆議院の議員定数削減など連立合意に基づく政策について「いまの国会で実現を目指す」ことを改めて確認しました。日本維新の会・藤田文武共同代表「副首都の件とか議員定数の削減、この辺りを公約に基づいて前に進めていきましょうと」高市総理と維新の藤田共同代表らは総理官邸でおよそ1時間会談し、後半国会の焦点となる▼衆議院の議員定数を1割削減する法案や「副