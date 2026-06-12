日本航空の客室乗務員が規定に反した過度な飲酒をして出発便が遅れた問題で、国土交通省は「安全管理システムが十分に機能していたとは言えない」として厳重注意の行政処分を行いました。この問題は先月23日、日本航空の広島発＝羽田行きの便で、乗務予定だった50代の客室乗務員が同僚の30代の客室乗務員と前日に規定に反した過度な飲酒をして、出発前の検査でアルコールが検知されたため出発がおよそ40分遅れたものです。50代の客