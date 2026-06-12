◇第97回都市対抗野球大会近畿地区第二次予選三菱重工West1―2ＹＢＳ（2026年6月12日大阪シティ信用金庫スタジアム）元阪神の北條史也内野手（31）が所属する社会人・三菱重工Westは12日、YBSホールディングスに1対2で惜敗し、予選の敗退が決まった。北條は「2番・指名打者」で先発出場。1点を追う3回、先頭で迎えた第2打席に三塁線を破る二塁打で出塁も得点にはつながらず。1-2と1点差に詰め寄った4回1死満塁の絶好機で