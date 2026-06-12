遺伝子を意図的に操作されて誕生する“ゲノム編集ベビー（デザイナーベイビー）”を禁止する法案が12日、衆議院の厚生労働委員会で採決され、全会一致で可決された。ヒトの遺伝子に関わる研究については、「人間の尊厳及び人権を尊重し、社会の理解と協力を得て、適正に研究を実施することが不可欠」などの指針はあるが、罰則を伴う法律は無いのが現状だ。「ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案」は、「ゲノム（遺伝情