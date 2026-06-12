靴職人の花田優一氏（30）が2日、盗難被害に遭ったことをSNSに投稿した。【映像】花田氏が投稿したSNSの内容「ご近所様かと思われますが自宅の前から自転車、荷物など盗む方がおり警察に通報せざる得ない状況です。御自覚のある方は返してください」（花田氏のSNSより）投稿によると、盗まれたのは「自転車」や「荷物」など。これまで何度か被害にあったことが伺える内容だ 。しかも近所の人によるものでは