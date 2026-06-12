取引先のお兄さんとの商談に、しっかりと「参加」しているワンコの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で3万4000回再生を突破し、「こんなんされたら断れない」「給料発生レベルｗ」といったコメントが寄せられています。 【動画：仕事の取引先のお兄さんと話していたら、犬が隣に座ってしまい…まさかの『営業してしまう光景』】 「値下げ交渉」が上手すぎる Instagramアカウント「hanapecha_tr