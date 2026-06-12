12日朝、北秋田市の民家敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。北秋田警察署の調べによりますと、12日午前6時ごろ、北秋田市阿仁水無字宮後の民家敷地内にクマ1頭がいるのを、向かいの家に住む60代の女性が目撃しました。クマの体長は約80センチだったということです。警察が注意を呼びかけています。