オタフクソースが運営する、お好み焼が体験できるスタジオ「OKOSTA」（広島市）の来場者が6月1日、10万人を超えた。10万人目は香港から訪れた学生の団体で、人気の温泉卵とねぎをトッピングした広島お好み焼を焼いた。OKOSTAは調理の体験を通し、お好み焼の魅力を伝えようと2018年10月、広島駅北口に開店。これまで団体旅行者など海外128か国から来店し、25年は約5割が外国人だった。23年にはG7広島サミットで来日中の英国・