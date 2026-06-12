元衆議院議員の原田和広氏が代表を務める、山形県山形市の「株式会社セラフィム」が、山形地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けたことが分かりました。負債総額はおよそ1億5500万円に上ります。 帝国データバンク山形支店によりますと、山形市穂積の株式会社セラフィムは、今月4日付けで山形地裁から破産手続き開始決定を受けたということです。 ■セラフィムの事業内容は セラフィム（従業員15人）は2002年の設立で