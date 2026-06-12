FIFAワールドカップ2026の開幕戦は驚きの展開となった。北中米3カ国（アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ）で共催されるFIFAワールドカップ2026開幕戦が11日に行われ、共催国の1つであるメキシコ代表と、母国開催だった2010年大会以来の出場を決めた南アフリカ代表が対戦し、2−0でメキシコ代表が勝利を収めた。しかし、この試合では49分にスペフェロ・シトレが決定機阻止に伴い、レッドカードが提示されて、南アフリカ代表が