１２日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんが９日に肺炎のため８６歳で亡くなったことを番組冒頭で報じた。この日の番組には、玉緒さんと親交があったタレント・せんだみつおが電話出演。「本当にスタジオでも楽屋でも明るくなる。こういう方は芸能界にとって宝ですよね。もう少し頑張ってほしかったな