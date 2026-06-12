スペイン代表が誇る自慢の“両翼”がコンディションを整えつつあるようだ。11日、『マルカ』や『アス』など複数のスペインメディアが伝えている。FIFAワールドカップ2026では優勝候補の一角と目されているスペイン代表だが、懸念事項となっているのがFWラミン・ヤマル（バルセロナ）とFWニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）の状態。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームで左右のウイング（WG）を担い、EURO20