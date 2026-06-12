巨人は１２日から交流戦最終カードとなる西武３連戦（ベルーナ）に臨む。この日は午前に仙台から新幹線で帰京して所沢に移動した。チームはここまで交流戦９勝４敗２分けで、セ球団で唯一の勝ち越し。貯金７で、セ・リーグの順位では２位の阪神と０・５差、３位のヤクルトと１・５差でリーグ首位に立つ。西武も交流戦１１勝２敗１分けと好調。貯金１６でパ・リーグ首位に立つ。巨人は竹丸、ウィットリー、井上が先発予定