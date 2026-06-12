フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。婚約秘話を明かした。2018年に一般男性と結婚した高橋。プロポーズの話題になり「私も（指輪の箱を開ける）“パカッ”が良かったですけど、なかった」と振り返った。当時3年間交際しており、結婚の経緯も「4年目だしどうする？」「じゃああいさつに行く？」という流れで、ドラマチックなものではなかったという