FC東京は12日、代表取締役社長に白井英介氏を選任することを発表した。FC東京では2022年2月から代表取締役社長を務めていた川岸滋也氏が2026年7月1日をもって退任することが今年5月28日に発表されていたなか、6月12日に行われた定時取締役会での選任決議において代表取締役社長の候補者として白井氏が選任されたという。なお、2026年7月1日開催予定の臨時株主総会での承認後に正式決定となる予定であることが明らかになってい