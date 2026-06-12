カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は１２日、９日に肺炎のため８６歳で亡くなった女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんについて報じた。フリーアナウンサーの豊崎由里絵アナは、９年ほど前にＭＢＳアナウンサー時代に「痛快！明石家電視台」に玉緒さんがゲストで出演した時のことを振り返った。「玉緒さんは勝新太郎さんとの初デートの話を丁寧にして