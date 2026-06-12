これまで知られる中で最大のサソリ、「P・ギガス」の復元図/Franz Anthony/Trustees of the Natural History Museum（CNN）野球のバットと同じ大きさの巨大なサソリを想像してみよう。そいつが苔（こけ）に覆われた岩の上や大木の周囲を慌ただしく這（は）い回り、近くの小川へと滑り込んでいく姿を。ある科学者のチームの説明によれば、そのようなサソリが今からざっと4億1500万年前、現在の英国に当たる地域に生息していた。これ