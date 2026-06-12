清水エスパルスは12日、サンフレッチェ広島に所属する日本代表FWジャーメイン良が完全移籍にて加入することをクラブ公式サイト上で発表した。清水のクラブ公式サイトには、次のようにジャーメインのコメントが掲載されている。「サンフレッチェ広島から加入することになりましたジャーメイン良です。またサッカー王国である静岡県で、そしてエスパルスでプレーをさせていただけることに感謝しています。これからは、アイスタで