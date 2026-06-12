バンダイは、『仮面ライダーディケイド』より「SUPER BEST DXケータッチ」(6,600円)を6月27日に発売する。6月27日発売「SUPER BEST DXケータッチ」(6,600円)「SUPER BEST DXケータッチ」は、数ある歴代のヒーローたちの変身アイテムから、“今”、届けたいモノをラインナップする「SUPER BESTシリーズ」から、『仮面ライダーディケイド』の「DXケータッチ」が登場。別売りの「SUPER BEST 変身ベルト DXディケイドライバー」と連動