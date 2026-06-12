LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEが、「同じステージに立ちたい」という願いを実現した。6月12日午後1時、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるスペシャルコラボレーションシングル『ICONIC BY MISTAKE』が正式リリースされた。【写真】LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYEの“集合SHOT”『ICONIC BY MISTAKE』は、激しいビートと変則的なサウンドが特徴のオルタナティブ・ポップオルタナティブポップナンバー。中毒性の高いフックとユーモラス