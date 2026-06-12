交代カードがそのまま的中した。“スーパー・ジョーカー”として投入されたオ・ヒョンギュが劇的な逆転ゴールを決め、雄叫びを上げた。【写真】W杯で見るべき韓国注目選手4選＋16月12日（日本時間）、ホン・ミョンボ監督率いるサッカー韓国代表は、メキシコ・グアダラハラのエスタディオ・グアダラハラで行われた2026 FIFA北中米ワールドカップA組第1戦で、チェコを相手に2-1の逆転勝利を収めた。南アフリカ代表を2-0で下した開催