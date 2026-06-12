NewDaysとNewDays KIOSKは、6月16日から7月6日までの間、NewDays初となる『背徳フェア』を開催する。背徳食材を掛け合わせた「禁断のコンボ」をテーマに、厚切り焼豚にニンニク背脂を合わせた「スゴおに」を始め、全9品を販売する。また、『背徳フェア』期間中、 NewDaysアプリでは2つのお得なキャンペーンを実施する。6月16日からの第1弾では対象商品2個購入で「NOPEギルティ炭酸600ml」が1本無料のアプリクーポンをプレゼントす