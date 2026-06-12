13日(土)は、広く日差しが届き、最高気温30℃以上の真夏日になる所があるでしょう。ただ、晴れていても油断は禁物です。北日本と東日本を中心に、急に雨雲が発達する可能性があります。空模様の変化にご注意ください。14日(日)は上空の寒気は抜けますが、梅雨前線が北上するでしょう。西日本は太平洋側から雨が降りだしそうです。北海道もスッキリしない天気でしょう。沖縄は土日ともに、梅雨空が続く見込みです。13日(土)北海道