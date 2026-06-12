今治湯ノ浦ICの状況（2025年12月） 瀬戸内しまなみ海道と松山道を結ぶ「今治道路」 今治道路の詳細図 国道196号「今治小松自動車道」は、西瀬戸自動車道（瀬戸内しまなみ海道）と松山自動車道を結ぶ延長約23.3kmの高規格道路だ。本州～四国を結ぶ重要な高速ネットワークの一部を担う路線だが、一部区間が未開通となっており、全線開通が待ち望まれている。唯一の未開通区間である「今治道路」は、愛媛県今治市内