DMM.comは、Amazon Payのユーザーを対象に、「Amazon Payでチャージ！抽選で1,000名様に1,000円分のDMMポイントプレゼント」キャンペーンを、6月17日から6月30日まで実施。期間中、Amazon Payで一度に3,000円以上のDMMポイントをチャージすると、抽選で1,000人に1,000円分のDMMポイントがプレゼントされる。 【キャンペーン概要】 キャンペーン期間：2026年6月17日0時&#6537