オートレースを統括するJKAは12日、浜田忠司（74＝山陽、13期）が5月31日付で引退したと発表した。本人の申し出によるもの。福岡県出身。75年3月に選手登録。通算1着389回、優勝1回。今年1月27日の山陽1R8着が結果的にラストランとなった。