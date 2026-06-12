サッカー日本代表「ＳＡＭＵＲＡＩＢＬＵＥ」を、日本中が一つになって後押しするプロジェクトがさらに熱を帯びている。日本サッカー協会（ＪＦＡ）とキリンホールディングスによるプロジェクト「ひとつになるから強くなる。アクション」のメッセージ広告第２弾が、１４日より公開される。今回の広告の見どころは、何と言っても「日本一丸」の熱気だ。５月３１日に国立競技場を埋め尽くした約６万人のサポーターによる「ＶＡＭ