川崎競馬を主催する神奈川県川崎競馬組合は12日、小向トレセン（同競馬場の厩舎地区と練習馬場）の移転先として、新たに横須賀市内の「ワイハート地区」を候補地に選定。今後、地権者や横須賀市との協議を開始すると発表した。「ワイハート地区」は横須賀市衣笠町を中心とする約90ヘクタールの丘陵地で、横浜横須賀道路の衣笠インターチェンジにも近い。同組合は今後、周辺住民への説明を行い、主な地権者である西武不動産、所