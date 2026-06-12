◇ナ・リーグカージナルス4−5メッツ（2026年6月11日ニューヨーク）カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（28）が11日（日本時間12日）、敵地でのメッツ戦に「5番・左翼」で先発出場。4試合ぶりの本塁打となる2号ソロを放った。1−3と逆転を許した直後の2回、先頭で第1打席を迎えると、相手先発・スコットの高め直球をフルスイング。打球は右中間へぐんぐんと伸び、飛距離445フィート（約135・6メートル）の特大2号ア