日本時間12日に開幕したサッカーW杯で、日本代表を後押ししようと、群馬県高崎市では必勝だるま作りがピークを迎えています。古くからだるまの生産が盛んな高崎市のだるま店では、2020年から日本サッカー協会の公認グッズとして全国で唯一、「必勝だるま」を制作していて、今年3月から始まっただるま作りは、今がピークを迎えています。サムライブルーの青や白を基調とした2種類の必勝だるまには、勝利の期待を込め、日本代表のス