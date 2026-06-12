漫画家の倉田真由美氏が、葬儀で参列者に提供する飲食物の高額な費用を明かし、専門家も驚きを隠せない場面があった。【映像】倉田真由美氏語る叶井俊太郎さん葬儀の費用6月5日配信の『梅沢さんの今さら聞けないこんな話』（ABEMA）では、世間一般では常識とされながらも、意外と知らない「葬儀」について徹底調査。専門家も交え多様化する葬儀についてトークを交わす中、倉田氏が自身が喪主を務めた際の実体験を赤裸々に語っ