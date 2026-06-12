サッカー元北朝鮮代表で、川崎Fや清水などでプレーした鄭大世氏（42）が11日配信のABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。北朝鮮代表として出場したサッカーW杯を振り返った。韓国籍の父親と朝鮮籍の母親を持つ在日コリアン3世として生まれた鄭氏。2010年の南アフリカW杯に北朝鮮代表として出場した。「元々韓国国籍ですよ。でも北朝鮮のパスポートをもらえて北朝鮮のパスポートだったら代表になれたんです