日本サッカー協会は、日本代表のキャプテン・遠藤航選手が左足のけがのために離脱を発表、当日遠藤選手はSNSで代表引退を発表した。新キャプテンには板倉滉選手が就任した。「FIFAワールドカップ2026」が開幕したばかりで、日本時間15日は強豪・オランダとの初戦を控えていた中、ショッキングなニュースに選手たちも動揺の色を隠せなかった。各選手のコメントは以下の通り。【映像】伊東純也「本人が一番悔しい」、谷口彰悟「前