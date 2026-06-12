俳優中村玉緒（本名・奥村玉緒）さんが９日に肺炎のため死去した。享年８６歳。所属事務所が公表した。関係者によると、玉緒さんは１、２年前から体調がおもわしくなく療養していたという。昨春頃にも「舞台に出たい。明治座に私も出たい」と語っていたという。京都府出身。歌舞伎の名門家に生まれ、父は二代目中村鴈治郎さん、兄は四代目坂田藤十郎さん。デビュー後は清純派女優として人気を博した。１９６２年に俳優の勝新