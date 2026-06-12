気象台は、12日午後2時41分に、レベル３大雨警報を土浦市に発表しました。南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■水戸市●レベル２大雨注意報■土浦市●レベル３大雨警報【発表】■龍ケ崎市●レベル２大雨注意報【発表】■取手市●レベル２大雨注意報【発表】■ひたちなか市●レベル２大雨注意報■守谷市●レベル２大雨注意報【発表】■行方市●レベル２大雨注意報【発表】