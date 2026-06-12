中国科学院深海科学・工学研究所が主導する「グローバル深淵探査計画」の研究チームは、インド洋南東部のディアマンティナ海淵（ディアマンティナ断裂帯）において、世界で確認されている中で最も深く、最大規模となるクジラ化石群とホエールフォール（鯨骨生物群集）を発見した。また、この海域が530万年前から現在に至るまでクジラの「巨大な墓場」であり続けてきたことも明らかにした。関連研究の成果は10日付の国際学術誌ネイ