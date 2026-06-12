アーティスト、俳優として活動する藤原大祐（22）が、鈴木京香主演で自身も出演する映画「キリコのタクト〜YELL〜」（雑賀俊朗監督、10月2日公開）の劇中歌を担当したことが12日、発表された。今作のために書き下ろした「白鳥」は、自ら作詞作曲編曲まで行った。繊細なメロディーと情景が浮かぶ歌詞、切なさが共存するサウンドが特徴。物語を彩る重要な挿入歌として起用され、この日解禁の特報予告で初披露された。予告には音楽を