国際的な車載ソフトウェアの標準化規格団体、国際自動車オープンシステムアーキテクチャー組織（AUTOSAR）は上海で6月10日、中国が独自に開発したインテリジェント運転オペレーティングシステム（OS）が、世界のインテリジェント運転システム向け公共リポジトリ（ソースコードや関連データをネット上で公開し、誰でも自由に閲覧・利用できるようにした保管庫）のコアベースラインとして正式に承認されたと発表しました。これは中国