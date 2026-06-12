ビジネスの現場や投資の判断において、決算書から「企業の本当の強さ」を読み解くスキルはますます重要になっている。損益計算書（PL）に並ぶいくつもの「利益」の数字。これらは単なる業績の記録ではなく、その企業のビジネスモデルや経営体質を雄弁に物語っている。本記事では、西山茂氏の著書『会計クイズで学ぶ財務分析＆ファイナンス決算書の読み方を「資本コスト時代」にアップデートする』（日経BP）より、業界ごとに全く