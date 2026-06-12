「脚が長すぎる」のもそれはそれで苦労があるんですね……俳優の速水もこみちさんが2026年5月29日に自身のInstagramを更新し、高級車を颯爽と運転している動画などを公開しました。インスタは、イタリアの高級車・マセラティを運転する姿をはじめ、クルマの前でポーズをとるなど、多数の画像とともに投稿されていました。【動画】超カッコいい！ これが俳優「速水もこみち」が乗りこなす「高級車」です！ 動画で見る真剣な眼