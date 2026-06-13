遠藤航の戦線離脱を受けての囲み取材で、長友佑都の口調が一気に変わる瞬間があった。次の質問をした時だ。「今回の出来事はチームを引き締める意味でも大きな刺激になると思います。言い訳無用の舞台が整ったのでは？」すると、長友はグッと目を見開いて「はい、言い訳、もうできないっすね、誰も」と語気を強めた。「何も言い訳できないです。もうただただ泥臭く、日の丸を背負って戦う。もう、泥臭く戦うところ。全員で本当