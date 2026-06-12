北朝鮮の金正恩総書記は、ロシアの祝日にあわせてプーチン大統領に祝電を送り、「いつも共にある」と結束をアピールしました。北朝鮮メディアは、金正恩総書記が12日の「ロシアの日」という祝日にあわせてプーチン大統領に祝電を送り、ロシアの政策を全面的に支持すると表明しました。金総書記は、ロシアと結んでいる包括的戦略パートナーシップに忠実であることにより、両国関係がさらに強化されたと誇示しました。その上で、「ロ