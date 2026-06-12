お笑いコンビ、カラテカとして活動していた実業家の入江慎也さん（49）が12日、Xを更新。9日に亡くなった、女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんとの思い出をつづった。入江さんは「中村玉緒さんとは、さんまのスーパーからくりTVでお世話になった」と書き出し「カラテカで五年間前説させて頂いていた。毎年スタッフさん全員と僕らカラテカを勝新太郎さんの行きつけの焼肉屋さんに連れて行っていただいた。全部ご馳