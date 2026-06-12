今月、中国を訪問する予定だった「日本国際貿易促進協会」の代表団が、団長の河野洋平元衆院議長が亡くなったことを受け、訪中を延期することが分かりました。日本と中国の貿易促進を目指す経済団体「日本国際貿易促進協会」は、今月21日から24日の予定で中国・北京に代表団を派遣し、中国側の要人との会談や商務省への訪問を予定していました。こうした中、複数の関係者への取材で、団長を務める河野洋平元衆院議長が今月8日に亡