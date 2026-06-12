暴力団組員が特殊詐欺グループに提供したＩＰ電話回線によって詐欺に遭ったとして、被害者４人が指定暴力団・六代目山口組の篠田建市（通称・司忍）組長ら３人に計約６２００万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。第１回口頭弁論が１２日にあり、被告側は請求棄却を求めた。訴状によると、４人は、２０２２年１０〜１２月、特殊詐欺被害に遭い、計約４３００万円をだまし取られた。その際、六代目山口組の傘下組織