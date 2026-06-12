タレントさとう珠緒（53）が12日、Xを更新。9日に亡くなった、女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんをしのんだ。さとうは「私の両親は中村玉緒さんのファンで、『珠緒』という名前をつけてくれました。玉緒さんのおかげで、この名前があります」と明かした。また、ツーショット写真を添えて「地方ロケで前乗りが遅いと、ホテルの部屋にビールを差し入れてくれたり、いつも優しく、明るく楽しく、太陽のような方でし