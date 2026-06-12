女優中村玉緒（本名奥村玉緒）さんが、9日に肺炎のため亡くなった。86歳。所属事務所が発表した。中村さんは23年2月に仕事先の名古屋で誤って転倒したため緊急搬送されたていた。所属事務所は当時、背骨の圧迫骨折と診断され、年齢的にも1人で日常生活を送ることが困難なため都内の介護施設で療養生活を送っているとしていた。転倒前の同年1月22日には、ヒロインを演じた映画「大菩薩峠」（60年、三隅研次監督）の4K上映記念のトー