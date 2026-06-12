位置情報ゲームのポケモンGOを使って収集されたスキャンデータが、軍事利用される高精度なナビゲーションシステムの開発に利用されていることが報じられました。Hoe Pokémon Go-spelers onbewust militaire drones trainden: ‘Ik was gewoon een spelletje aan het spelen’https://www.trouw.nl/redactie/PokemonGo/Pokémon Go Scans Quietly Trained The Navigation Tech Now Headed Into Military Droneshttps://dro